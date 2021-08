Sie alle wollen die Turbenthaler Schulentwicklung mitgestalten

«Die gute Wahl in Turbenthal»: Der Name dieser Organisation ist in Turbenthal seit vielen Jahren Programm. Normalerweise treten die Vertreter von vier bürgerlich geprägten Vereinigungen, darunter der Gewerbeverein, der Bürgerliche Gemeindeverein, die SVP und die FDP, jeweils vor den Erneuerungswahlen an die Öffentlichkeit.