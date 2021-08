Kanton erneuert Amphibienschutzanlage in Tablat

Die Tösstalstrasse grenzt in Wila im Gebiet der Kiesgrube Rosengarten an ein Naturschutzgebiet von überkommunaler Bedeutung. Konkret handelt es sich dabei um ein schützenswertes Feuchtbiotop.

Wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt, will es in diesem Gebiet die bestehende Amphibienschutzanlage erneuern. Zudem plant es, diese mit zusätzlichen Leiteinrichtungen und Amphibientunnels zu erweitern.



Sechs Etappen



Im Zuge der Bauarbeiten müssten zusätzlich drei Garten-Abschlussmauern neu erstellt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Ausführung erfolgt in sechs Etappen. Die Baubereiche betreffen die Weiler Rosengarten, Sengi und Tannau.

Während der Bauzeit wird der Verkehr jeweils einspurig mit einer Lichtsignalanlage durch den jeweiligen Bereich geführt. Die in die Tösstalstrasse einmündenden Gemeinde- und Flurstrassen können in den jeweiligen Baustellenetappen nicht benutzt werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 30. August, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 26. November. (agy)