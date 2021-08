Ein Tanzball für Uster - Corona sei dank

Zum Tanzen gehen zieht es die Ustermer meist eher nach Zürich als umgekehrt. Nun könnte das für einmal anders herum sein. Denn der alljährlich gegen Sommerferienende stattfindende Ball im Zürcher Hauptbahnhof, den das Migros Kulturprozent organisiert, musste dieses Mal wegen der Pandemie aufgeteilt werden. So findet nun, nicht wie gewohnt ein Ball am Ferienende statt, sondern am Samstag, 28. August, fünf kleinere Satellitenbälle– auch im Ustermer Central.

Geplant ist ein Livestream von Komponist und Saxophonist Pepe Lienhard mit Orchester. Getanzt werden kann alles von individuellem Freestyle bis Paartanz. Laut der künstlerischen Leiterin des Centrals, Michela Gösken, wird es musikalisch auch die Möglichkeit für Tanzformen wie Lindy Hop geben. Der Ball dauert von 20 bis 24 Uhr und die Gäste können kommen und gehen wie sie wollen. Der Eintritt kostet 25 Franken und ist nur mit Covid-Zertifikat möglich.

Sie habe sofort zugesagt, sagt Gösken. «Ich finde die Idee schön, dass zum Saisonauftakt mal das Publikum im Mittelpunkt steht und sich bewegt.» Der spontane Besuch via Abendkasse sei erwünscht und möglich, beim Central sei man aber froh um eine Anmeldung. Bisher seien nur wenige Anmeldungen eingegangen. «Ich hoffe aber, dass noch genug kommen, damit wir den Anlass kostendeckend durchführen können.»