Medienkonferenz des Bundesrates zum Coronavirus

Bundesrat prüft nationale Ausdehnung der Covid-Zertifikatspflicht

Bern (sda) -

Geimpft, getestet oder genesen: Der Bundesrat prüft eine Ausweitung der 3G-Regel auf Innenräume von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie auf Veranstaltungen im Innern. So soll eine Überlastung der Spitalkapazitäten vermieden werden.

Nachdem mehrere Kantone in den vergangenen Tagen und Wochen eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in Erwägung gezogen haben, will der Bundesrat nun den Rückhalt für eine nationale Lösung eruieren. Bis nächsten Montag sollen sich die Kantone und Sozialpartner dazu äussern.

Ob und - wenn ja - wann die neuen Regeln in Kraft gesetzt werden, wird der Bundesrat im Anschluss entscheiden. Es handle sich um eine "vorsorgliche Konsultation" - für den Fall, dass eine Überlastung der Spitäler drohe, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Bundesrat wolle, wenn nötig, rasch handeln können. Die epidemiologische Entwicklung sei derzeit schwierig einzuschätzen.

Breiter Einsatz des Zertifikats

Zur Diskussion steht die Ausdehnung der 3G-Regel auf alle Innenbereiche von Restaurants sowie auf Veranstaltungen, die im Innern stattfinden - wie Konzerte, Theater, Kino, Sportveranstaltungen und auch Privatanlässe wie Hochzeiten. Betreiber von Discos sollen neu obligatorisch die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erheben müssen.

Neu soll auch der Zugang zu Orten wie Museen, Zoos, Fitnesscenter, Kletterhallen, Hallenbäder, Aquaparks, Thermalbäder, Billardhallen oder Casinos auf Personen mit einem Zertifikat eingeschränkt werden. Ausgenommen wären Betriebe, die ausschliesslich Aussenbereiche umfassen.

Auch bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten in Innenräumen wie Trainings oder Musik- und Theaterproben soll künftig der Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat eingeschränkt werden. Diese Beschränkung gälte nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren und für beständige Gruppen von maximal dreissig Personen, die in abgetrennten Räumlichkeiten regelmässig zusammen trainieren oder proben.

Wie bis anhin soll die Zertifikatspflicht nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre gelten. Ausgenommen von der Zertifikatspflicht wären nach den Plänen des Bundesrats auch religiöse Veranstaltungen, Bestattungen sowie Anlässe zur politischen Meinungsbildung bis maximal dreissig Personen.

Erneuten Shutdown verhindern

Der Bundesrat schlägt zudem vor, den Einsatz des Zertifikats im Arbeitsbereich in der Verordnung zu klären. Es soll explizit festgehalten werden, dass die Arbeitgeber das Vorhandensein eines Zertifikats prüfen dürfen, "wenn dies der Festlegung angemessener Schutzmassnahmen oder der Umsetzung des Testkonzepts dient".

Eine breitere Anwendung des Covid-19-Zertifikats muss nach Ansicht des Bundesrats geprüft werden, weil die Durchimpfungsrate zu tief ist. In der Schweiz seien 56 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, in der EU dagegen 63 Prozent. "Die Zahl der nicht immunen Personen, die sich anstecken können, ist nach wie vor gross", schreibt der Bundesrat.

Anders als in früheren Infektionswellen soll auf die Schliessung ganzer Branchen oder Verbote von bestimmten Aktivitäten verzichtet werden, schreibt der Bundesrat. Nicht geändert werden sollen die bekannten und breit akzeptierten Hygiene- und Abstandsempfehlungen, die Quarantäneregeln sowie die generelle Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, Läden und im öffentlichen Verkehr.

Bundesrat will "im richtigen Moment handeln"

Laut Gesundheitsminister Alain Berset ist die Situation in den Spitälern derzeit unter Kontrolle. "Es kann aber schnell gehen, dass sich das ändert." Damit es nicht so weit kommt, will der Bundesrat "im richtigen Moment handeln".

Die Regierung wolle nicht zu voreilig, aber auch nicht zu spät die notwendigen Massnahmen ergreifen, sagte Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern. "Der Bundesrat will die Situation unter Kontrolle behalten."

Das Problem sei, dass das Virus derzeit schnell zirkuliere - vor allem unter den ungeimpften Teilen der Bevölkerung. Das habe auch mit den aufgehobenen Massnahmen zu tun. "Es gibt seit Wochen fast keine Einschränkungen mehr ausser die Maskenpflicht."

Das Vermeiden einer Überlastung der Spitäler sei das wichtigste Kriterium für die politischen Entscheidungen, sagte Berset. Vorsorglich stellt der Bundesrat deshalb eine Ausweitung der Zertifikatspflicht zur Diskussion.

Bund schliesst weiterer Vertrag mit Pfizer für Impfdosen ab

Der Bund hat einen weiteren Vertrag mit dem Biopharma-Unternehmen Pfizer abgeschlossen. Dieser umfasst die Lieferung von je sieben Millionen Impfdosen in den Jahren 2022 und 2023 mit der Option auf weitere sieben Millionen. Das sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern.

Damit sei der Impfschutz für die Schweizer Bevölkerung auch in Zukunft gesichert, erklärte Berset. Voraussetzung sei, dass die angepassten Impfstoffe jeweils durch Swissmedic zugelassen werden.

Bundesrat von raschem Anstieg der schweren Erkrankungen überrascht

Laut Gesundheitsminister Alain Berset verbreitet sich das Coronavirus derzeit bei den nicht Geimpften stark. "Wir haben nicht gedacht, dass es so schnell gehen kann."

Es gebe noch zu viele Menschen, die infiziert werden könnten, sagte Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern. "Wir haben alle im Kopf, was letztes Jahr passiert ist."

Die Ausweitung des Covid-Zertifikats ist laut Berset "die Massnahme, welche uns erlaubt, Schadensbegrenzung zu betreiben". Sie werde nur angewandt, wenn es wirklich nötig sei. Viele Alternativen dazu gebe es aber nicht, sagte Berset. "Die Schliessung der Betriebe wollen wir verhindern."

Bundesrat will soziale und kulturelle Aktivitäten erhalten

Laut Gesundheitsminister Alain Berset versucht der Bundesrat mit der am Mittwoch vorgestellten Covid-Zertifikat-Strategie, die sozialen und kulturellen Aktivitäten zu erhalten. Es sei eine positive Entwicklung, dass mit dem Zertifikat bewiesen werden könne, dass eine Person nicht ansteckend sei.

Das sagte Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern, angesprochen auf einen möglichen Impfzwang. Ziel sei, kollektiv einen Weg aus der Krise zu finden. Nicht-Geimpfte hätten die Möglichkeit mit einem negativen Test zu einem Zertifikat zu gelangen.

Es sei jedoch nicht mehr gerechtfertigt, die hohen Kosten von der Allgemeinheit zahlen zu lassen, weil jede Person die Möglichkeit habe, sich impfen zu lassen, sagte Berset.

Bundesrat lässt Zeitpunkt der ausgedehnten Zertifikatspflicht offen

Laut Gesundheitsminister Alain Berset gibt es keine Schwelle und auch keine Richtwerte, ab welchen die Erweiterung der Zertifikatspflicht beschlossen würde. Die Frage sei, ob das Risiko bestehe, dass die Spitäler in zwei bis drei Wochen überlastet sein könnten.

Das Problem sei die Ungewissheit, sagte Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern. "Ich weiss nicht, wo wir in einer Woche stehen."

Wenn die Landesrgierung zu früh handle, gebe es Probleme für die Gesellschaft. Wenn sie zu spät handle, gebe es Probleme bei den Spitälern. "Es ist schwierig, das abzuwägen."

Die Ausweitung der Zertifikatsanwendung ist laut Berset "nicht eine Zauberwaffe". Momentan gebe es aber keine Alternative, um die Überlastung der Spitäler zu vermeiden.