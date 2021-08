Der Bezirksrat lehnt Rekurse gegen Schulhaus-Abstimmung ab

Die Schlatter und Elsauer haben am 13. Juni an der Urne über einen Kredit von rund acht Millionen Franken für ein neues Primarschulhaus in Elsau abgestimmt. Sie nahmen die Vorlage mit 954 Ja- zu 904 Nein-Stimmen an.

Im Vorfeld hatte ein Stimmberechtigter kurz nacheinander zwei Stimmrechtsrekurse beim Bezirksrat Winterthur eingereicht. Das schreibt der Rat in einer längeren Medienmitteilung.