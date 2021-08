Biergarten-Atmosphäre kehrt an Pfäffiker Seequai zurück

Es tut sich etwas am Pfäffiker Seequai. Der alte «Imbiss am See» ist gewichen, seit Kurzem steht nun der grüne Container vom Brüllbier’s Garten an seiner Stelle. Dies, nachdem die Gemeinde im Juli entschieden hatte, dass das alte Seebistro rückgebaut werden müsse.

Nun soll am kommenden Wochenende die Wiedereröffnung gefeiert werden, wie Pächter Andreas Brüllmann auf Anfrage mitteilt. Zwar hat dieser bereits am vergangenen Wochenende erste Kunden aus dem Brüllbier-Container bedienen können. «Wir wollten das schöne Wetter nutzen.» Dennoch soll die neue Übergangslösung «Brüll's Pop-Up» auch noch offiziell gestartet werden.

Neues Konzept

Denn mit dem Umzug des Containers, der zuvor im Brüllbier’s Garten gestanden hatte, wird sich auch das Konzept des Seebistros ändern. «Das Angebot gleicht dem, was wir zuvor im Biergarten angeboten haben», sagt Brüllmann. Pünktlich auf die Zeit der Oktoberfeste sollen am Pfäffiker Seequai wieder Brezel und Weisswürste bestellt werden können.

Im Grillangebot sei man mit der aktuellen Infrastruktur zwar etwas eingeschränkter, so der Besitzer der Brauerei Brüllmann in Tagelswangen weiter. Dafür soll ein Klassiker des Biergartens wieder auf die Karte: Der Flammenkuchen. «Die sind im Garten immer gut gelaufen.»

Baupläne überarbeitet

Dass Andreas Brüllmann und sein Team jedoch noch immer in einer Übergangslösung funktionieren müssen, liegt an Verzögerungen der Baubewilligung zum neuen Brüll’s Seegarten. Zwar hatte Brüllmann diese bereits im letzten November eingereicht. Doch Änderungswünsche der Pfäffiker Ortsbild- und Denkmalschutzkommission (ODK) und des kantonalen Amts für Raumentwicklung (ARE) verlängerten den Bewilligungsprozess.

Mittlerweile hat Brüllmann seine Baupläne von seinem Architekten überarbeiten lassen und erneut beim Bauamt eingereicht. «Jetzt hoffen wir darauf, dass wir bald wissen wie es weiter geht.»

Die Anpassungen, die man am Projekt habe vornehmen müssen, lägen derweil im Detail, wie Brüllmann sagt: «Grosso Modo ändert sich an den bekannten Visualisierungen nichts.»

Warten auf den Frühling

Auch an der von Teilen der Bevölkerung kritisierten Zusammenarbeit mit dem Ex-Pächter wird sich in der Übergangsphase vorerst nichts ändern. Sobald die Bauphase jedoch abgeschlossen sei, wolle er einen personellen Wechsel vollziehen, wie Brüllmann bereits im Juli gegenüber Züriost sagte.

Bis im Frühjahr 2022 solle der neue Brüll's Seegarten stehen, so sein Wunsch. Rajka Frei, Liegenschaftsvorsteherin der Gemeinde (SVP), rechnet ebenfalls damit, dass der vorgesehene Kioskwagen im Frühjahr eingeweiht werden dürfte. Der Gemeinderat habe Brüllmann deshalb eine provisorische Baubewilligung erteilt, wie sie sagt. «Uns gefällt nach wie vor, was Andreas Brüllmann am Seequai vorhat und wollen ihm so unser Vertrauen signalisieren.»

Biergarten-Atmosphäre kehrt zurück

Ob die Gemeinde indes bereit ist, den bereits angelaufenen Pachtvertrag von fünf Jahren vorzeitig zu verlängern, ist derzeit noch offen. Frei tönte gegenüber dieser Zeitung zuletzt an, dass die Verlängerung an bestimmte Bedingungen geknüpft sei.

Froh ist Rajka Frei darüber, dass sich am Pfäffiker Seequai nun auch visuell etwas verändert. «Das alte Seebistro war der Bevölkerung ein Dorn im Auge.» Dass es für die neuen Kioskpläne zu Verzögerungen komme, habe man anfangs Jahr nicht vorhersehen können. «Aber mit dem Container kommt jetzt immerhin ein Stück Biergarten zurück an den See.»