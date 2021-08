Besitzerwechsel und Namensänderung in Dübendorfer Eventhalle

Die Samsung Hall in Stettbach, Dübendorf, wird verkauft. Dies schreibt Noch-Eigentümer Hans-Ulrich Lehmann in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig werden die Namensrechte aufgekündigt und der Name Samsung dürfe ab Ende Jahr nicht mehr verwendet werden. Wie der neue Name lautet, ist noch nicht bekannt. Zudem ersetze Natascha Leach die aktuelle Geschäftsführerin Anke Stephan per Ende Monat.