Büne Huber: «Es war überwältigend!»

Wo Patent Ochsner auftreten, sind die Konzerte stets ausverkauft. So auch an diesem Abend im Ustermer Zeughausareal. Das Publikum liess sich vom ersten Ton an mitreissen und sang bei allen Klassikern lautstark mit. Frontmann Büne Huber war sichtlich bewegt nach dem Auftritt: «Es ist vieles passiert, was uns alle überrascht hat. Diese Art Konzert wünschen wir uns.» Besonders ein Detail überraschte die ganze Band: «Du bist in einem Song drin und dann singt das Publikum ein Bläserriff. Das haben wir noch nie erlebt.»

Eigentlich hätte die Berner Kult-Band bereits im letzten Jahr im Zürcher Oberland auf der Bühne stehen sollen. Büne Huber fällt es schwer darüber zu sprechen: «Ich habe die Schnauze voll, über Corona und den Zustand des Gebremstseins zu reden.» Es seien schwierige Momente gewesen, die man aber aushalten müsse. Aber es gehe eben einfach weiter. «Das ist auch schön.»