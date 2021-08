Eine kleine «Impf Parade» in Gossau

Ein klein wenig fühlt es sich an, wie die Ruhe vor dem Sturm. Als sich am Samstag um 11 Uhr die ersten Impfwilligen auf dem Platz vor dem Gemeindehaus in Gossau in die Reihe stellen, um sich für die Impfung zu registrieren, ist die Stimmung noch wenig festlich. Die Festbänke sind noch leer, das Podium, wo später Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) sprechen wird, verlassen.