Bombenstimmung am H2U-Festival in Uster

Rund 2200 Besucherinnen und Besucher sind an diesem Freitagabend vor Ort. Auf der Hauptbühne hat Joya Marleen Stellung bezogen. Die 18-Jährige aus St. Gallen vermag mit ihrer Stimme, ihrer Gitarre und der Unterstützung durch einen Musiker am Keyboard das Publikum in ihren Bann zu ziehen.An der Bar ist das Chaos ausgebrochen. Für ein Getränk muss man ziemlich lange anstehen.

Loco Escrito, mit bürgerlichem Namen Nicolas Herzig, sitzt derweil im riesigen Backstage-Bereich auf einem Ecksofa, vor sich Getränke und eine kalte Platte. Er hat ein «Meet and Greet» mit vier «Züriost»-Lesern, später steht er als Hauptact auf der Bühne.

Familie im Publikum

«Ich freue mich mega mega fest», sagt er. «Aber ich bin auch etwas nervöser als sonst, weil Freunde und Familie von mir hier sind.» Diese würden ausnützen, dass er wieder mal im Oberland auftrete. «Die Locations hier sind für mich zu klein geworden.»

Er geniesse es, endlich wieder einmal vor Publikum zu spielen. Schon am nächsten Tag hat er einen Auftritt am Open Air Gampel, während in Uster Patent Ochsner auf der Bühne stehen.

Später grüsst Loco Escrito in Uster auf der Bühne seine Mutter, seinen Bruder und seine Tochter, die alle gekommen sind, um den Star zu sehen, der seine ersten Auftritte mit 15 in der Kulturfabrik Wetzikon hatte.

Auch Pat Burgener verfolgte das Konzert und zeigt sich danach begeistert. «Das ist zwar überhaupt nicht mein Musikstil, aber er hat einfach geile Vibes», sagt er. «Auch ich selbst hatte noch fast nie so ein geiles Konzert wie hier. Die Leute gingen voll ab, das war wirklich ein Traum.»