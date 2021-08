Fällander Psychotherapeutin schickt Schuldgefühle in die Ferien

Dass sich in der Schweiz viele Paare wieder trennen, zeigt sich mitunter an der hohen Scheidungsrate von über vierzig Prozent. Mit familiären Problemen hatte die Psychotherapeutin Denise Moser mit eigener Praxis in Schwerzenbach zu Zeiten von Pandemie und Lockdown noch häufiger zu tun als sonst. Einen wiederkehrenden Konflikt thematisiert sie in ihrem neuen Buch «Nicht meine Schuld».