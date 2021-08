Der Biber – Fluch oder Segen?

Nach und nach verschafft sich der Biber in der Region Zugang zu neuen Revieren. Eine Datenerhebung des Kantons Zürich hat gezeigt, dass die Biberpopulation im Gebiet der Glatt inklusive dem Greifensee seit 2017 am stärksten zugenommen hat. Nun wurden die Nagetiere auch in Grüningen gesichtet.

Künstler des Bauens

«Der Biber gehört zu den wenigen Tierarten, die sich ihren Lebensraum aktiv selber bauen. Sie schaffen ein neues Ökosystem, was die Tier- und Pflanzenwelt begünstigt», weiss Viviane Magistra.



Sie arbeitet bei der Biberfachstelle des Kantons Zürich. Auf Anfrage, was es mit den Bibern am Töbeliweiher in Grüningen auf sich hätte, antwortet sie, dass es sich dabei vermutlich um ein Pärchen handle. Die Individuen würden jeweils grosse Reviere zu zweit bewohnen.



Gemäss dem kantonalen Bibermonitoring vom letzten Jahr leben rund 60 Prozent der Tiere in einem Familienrevier. Und wenn man einzelne Biber antreffe? «Die sind alleine losgezogen, um eine eigene Familie zu gründen. Zweijährige Jungtiere müssen ihre Gemeinschaft verlassen», erklärt die Mitarbeiterin der Biberfachstelle.

Beeinträchtigung der Landwirtschaft

Auf die Fachstelle des Kantons können auch jene zugehen, welche durch den Biber beeinträchtigt werden. Da die Tiere und ihre Bauten sowie Dämme als geschützt gelten, sollte man nämlich nicht selber Hand anlegen.



Sobald der Wasserstand für den Biber zu tief wird, beginnt dieser zu stauen. Wichtig ist, dass der Eingang zu dessen Bauten unter Wasser liegt. An gewissen Orten kann das jedoch stören oder sogar Schäden verursachen.



Landwirtinnen und Landwirten seien häufiger betroffen, teilt Magistra mit. Die Biber würden beispielsweise die Drainagen zur Wasserableitung verstopfen, wodurch die Felder der Landwirtschaftsbetriebe überflutet werden könnten.

Segen für die Natur

Nichtsdestotrotz erweisen sich die Nagetiere ebenso als Chance für die Umwelt. Nicht nur generieren sie Totholz für Insekten, sondern vergrössern auch Gewässer, was wiederum den Libellen und Fischen zugutekommt. «Man könnte es als Renaturierung bezeichnen», meint Magistra.



Von Bedeutung war es also, dass bis in die 1970er Jahre 141 Tiere in der Schweiz ausgesetzt wurden, um den vorher ausgerotteten Biber wieder anzusiedeln. Nun hat sich die Population so weit erholt, dass laut der Datenerhebung im Kanton Zürich mehr Nebengewässer als Hauptgewässer besiedelt werden.