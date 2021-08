Auch die Chilbi Egg findet nicht statt

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits die Chilbis in Bäretswil, Hinwil, Dürnten sowie in Wald abgesagt werden mussten, trifft es nun auch die Chilbi Egg. Aufgrund der Coronavirus-Situation hat sich der Egger Gemeinderat dazu entschieden den Anlass, der am Wochenende vom 25./26. September geplant war, abzusagen.

«Bei den gegenwärtig geltenden Covid-Regeln ist es leider nicht möglich, eine unbeschwerte Chilbi durchführen zu können», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. «Die Egger Chilbi lebt neben den Marktständen und Chilbibahnen vor allem von den Vereinen mit ihren Festzelten und Bars, welche für alle Personen frei zugänglich sein sollten.» Bei einer Umsetzung der «komplexen Schutzkonzepte» sei das faktisch kaum machbar. Die Gesundheit habe für alle Beteiligten und Besucherinnen und Besucher «höchste Priorität», heisst es weiter. Dies und die gegenwärtig steigenden Fallzahlen hätten den Gemeinderat letztendlich dazu bewogen, die Chilbi ersatzlos zu streichen.

Der Gemeinderat bedauere diesen Entscheid ausserordentlich. «Wir sind aber zuversichtlich, dass im nächsten Jahr die Situation eine Durchführung einer Chilbi zulässt.»