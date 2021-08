Gemeinden erstatten Strafanzeige wegen umgeworfenem Badi-Mobil

«Es ist einfach sehr schade, wenn so etwas mehrmals passiert», sagt Sabine Oberländer. Die Wildberger Gemeinderätin (parteilos) ist Mitglied der Betriebskommission vom Schwimmbad Neuguet in Turbenthal. An Wochenenden haben dort bereits mehrere Male Unbekannte Schäden verursacht und das beliebte Badi-Mobil umgeworfen.