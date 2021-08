Ab 22 Uhr gilt Lichter löschen

Während ich den Jungs ihr Morgenmüsli zubereite mit frischen Pflaumen aus unserem Garten (es hat trotz der unzähligen Frostnächte im Frühling reichlich am Baum), stöbern die beiden in den Tageszeitungen. «Mueti», fragt mich nun der eine, «hast du eine Hungersnot schon erlebt?» So alt sei ich nun auch wieder nicht, entgegne ich schmunzelnd. «Dann erleben wir wohl miteinander zum ersten Mal eine», ist sein trockenes Fazit.