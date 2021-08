Michael Kaspar wird neuer Chefredaktor

Michael Kaspar übernimmt per 1. Oktober die Chefredaktion der Zürcher Oberland Medien AG Der 54-Jährige hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern absolviert, leitete während 15 Jahren die Zürichsee-Zeitung Obersee in Rapperswil («Linth-Zeitung») und hat unter anderem die Integration der «March-Höfe-Zeitung» vollzogen. Nach einem Nachdiplomstudium an der ZHAW ist er seit 2015 als Redaktionsmanager für die Zürcher Regionalzeitungen von TX Group (Tamedia) tätig und ist in dieser Funktion auch Mitglied der Chefredaktion. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Wolfhausen.

Michael Kaspars Stellvertreter sind Malte Aeberli, zuständiger Ressortleiter «News/Gemeinden», und Stefan Nägeli, Ressortleiter «Themen/Projekte». Aeberli arbeitet seit gut fünf Jahren für die Zürcher Oberland Medien und hatte zuletzt interimsweise die Leitung der Redaktion inne, wofür wir ihm danken. Er übernimmt als Ressortleiter «News/Themen» die Verantwortung für die täglich vielfältige Gestaltung des redaktionellen Inhaltes. Nägeli wechselt von Tele Top, wo er seit 2009 Programmleiter ist, auf den 1. November zu den Zürcher Oberland Medien. Sein Knowhow aus den elektronischen Medien soll die digitale Weiterentwicklung entscheidend mitprägen.

Der Verwaltungsrat hat sich im letzten Jahr zum Ziel gesetzt noch klarer auf die massiven Veränderungen im Journalismus zu reagieren. Er möchte, dass die neuen technischen und gestalterischen Möglichkeiten dezidierter genutzt die Veränderungen einer vielfältigen, crossmedialen Kommunikation noch stärker vorangetrieben werden. Es freut ihn deshalb, dass es nach intensiver Suche gelungen ist die Chefredaktion dergestalt zu besetzen und wünscht dem Team viel Erfolg.