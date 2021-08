ZVV lanciert «Freizeitspass» für Senioren

Alle Personen über 60 Jahren dürfen sich im Herbst auf ein attraktives ÖV- und Freizeitangebot freuen. Wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) am Montag mitteilt, bietet er unter dem Motto «Endlich frei!» zwischen September und November den ZVV-Action-Pass an. Mit diesem können alle Personen mit Jahrgang 1961 und älter einen Monat lang kostenlos reisen.

Der Action Pass ist gültig von Montag bis Freitag ab 9 Uhr morgens und am Wochenende ganztags für die 2. Klasse. «Für mehr Komfort auf einem längeren Ausflug ist zudem ein Klassenwechsel inbegriffen», schreibt der ZVV in einer Medienmitteilung. Und dank einer Mitfahrtageskarte könne auch eine Begleitperson dabei sein.

Zudem berechtige der ZVV-Action-Pass zu einem freien Eintritt in den Zoo Zürich und in 25 Museen – vom Kunsthaus in Zürich bis hin zum neu eröffneten Lozzi-Museum in Wald. Auch Naturzentren, eine Flughafenrundfahrt und geführte Wanderungen seien mit dem Action Pass kostenlos. Auf weitere Aktivitäten wie Stadtführungen, Kinoeintritte und kulinarische Angebote gebe es bis zu 50 Prozent Rabatt.

«Nach einem erfolgreichen Test im Jahr 2019 kehrt das ÖV-Kombi-Angebot in diesem Herbst zurück», schreibt der ZVV weiter. Der ZVV-Action-Pass ist ab sofort an allen bedienten Bahnhöfen und ZVV-Verkaufsstellen für 110 Franken erhältlich. Er gilt für einen Monat innerhalb des Zeitraums vom 1. September bis 30. November 2021.

(Sascha Britsko)