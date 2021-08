Uster nimmt Pilzkontrolle wieder in Betrieb

Von Samstag, 21. August, bis Sonntag, 31. Oktober, empfängt Pilzkontrolleurin Käthi Weber wieder Pilzsammlerinnen und -sammler in der Ludothek an der Tannenzaunstrasse 8 in Uster.

Nur bekannte Pilze, die vorgängig grob gesäubert wurden, sollen zur Kontrolle gebracht werden, schreibt die Stadt Uster in einer Medienmitteilung. Von unbekannten Pilzen sollten höchstens zwei schöne Exemplare gesammelt und zur Bestimmung mitgebracht werden. Bei der Pilzkontrolle gelten die aktuellen Regeln bezüglich der Coronavirus-Situation.

Vom 1. bis 10. jedes Monats findet wegen der Schontage keine Kontrolle statt. Im Kanton Zürich dürfen pro Person und Tag maximal ein Kilogramm Pilze gesammelt werden. Informationen zum Thema Pilze bietet die Webseite der amtlichen Pilzkontrolleure www.vapko.ch.