Dürntner Gemeindepräsident ist über Messerangriff tief bestürzt

Es war mitten in der Nacht, als ein Angestellter eines privaten Sicherheitsdiensts am Bahnhof Tann brutal angegriffen wurde. Ein 27-jähriger Schweizer verletzte den Mann mit Schlägen und einem Messer von Freitag auf Samstag derart schwer, dass er mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden musste. Dort liegt er laut Gemeindepräsident Peter Jäggi (FDV) heute noch.

«Die Gemeinde ist zutiefst betroffen und bestürzt über diesen Vorfall», sagt Jäggi auf Anfrage. «Eine Person, die im Auftrag der Gemeinde ihre Aufgabe wahrnahm, wurde tätlich angegriffen und schwer verletzt. Dies ist indirekt ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit.»

Auch die Bevölkerung sei sehr betroffen über diese brutale Tat. «Das habe ich bei verschiedenen Gesprächen mit Anwohnern und im Quartier mitbekommen.»

Bahnhof Tann neuralgischer Punkt

Die Sicherheitsfirma, bei der das Opfer angestellt ist, führt seit Anfang Jahr im Auftrag der Gemeinde Dürnten Kontrollgänge an neuralgischen Punkten in der Gemeinde durch. «Ziel ist die Verhinderung von Sachbeschädigungen, Littering und Lärm.» Am Bahnhof Tann sei es in der Vergangenheit wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen.

«Der Bahnhof Tann wurde erst kürzlich infolge von Sachbeschädigungen und Treffpunkt von Jugendlichen von der Gemeinde als neuralgischer Punkt deklariert.» Vergleichbare Vorfälle habe es aber bisher noch nicht gegeben. «Dieser Sicherheitsdienst erledigt seine Aufgabe zu unserer vollsten Zufriedenheit und absolut professionell.»

Den Namen des Sicherheitsdienstes will Jäggi nicht bekannt geben. Ob das Opfer alleine, zu zweit oder in Begleitung eines Hundes unterwegs war, wisse er nicht. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Gemäss Kantonspolizei Zürich gibt es zum Fall noch keine neuen Erkenntnisse.