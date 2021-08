Doch noch keinen Ruhestand für Pfarrer Gautschi

Anfang Juli hat Pfarrer Kurt Gautschi in Schlatt seinen Abschieds-Gottesdienst gefeiert. Daraufhin sollte sein Ruhestand folgen. Diese Pläne haben sich nun geändert.

Gautschi wird bald für die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiach zuständig sein. Und zwar mit einem 50-Prozent-Pensum. Am 29. August findet sein Begrüssungs-Gottesdienst im Zürcher Unterland statt.



Eine Nacht darüber geschlafen



«Der bisherige Vertreter in Weiach hat kurzfristig in ein anderes Pfarramt gewechselt», sagt Gautschi auf Anfrage. «Ebenso zeitnah wurde ich vom Kirchenrat angefragt, ob ich die 50-Prozent-Stelle übernehmen könnte.»

Er habe eine Nacht darüber geschlafen und dann erwartungsfroh zugesagt. Die Dauer der Anstellung hängt davon ab, wie sich die Situation in Weiach entwickelt. «Voraussichtlich werde ich dort so lange tätig sein, bis die Stelle wieder ordentlich besetzt wird.» (gäh)