3G-Parties im Pirates Hinwil

Lange hatte sich das Pirates Hinwil als zertifikatsfreie Zone gefeiert. Weil der Gastrobetrieb über eine grosse Aussenterasse verfügt, waren Parties unter freiem Himmel auch ohne Covid-Zertifikat möglich.

«Wir haben viele Besucher, die sich nicht impfen lassen wollen und denen dies entgegenkommt», sagt Pirates-Mitinhaber Andy Gröbli, der selbst seit längerer Zeit geimpft ist. Doch nun ist damit Schluss. Nachdem es an einer Feier an einem Samstag Ende Juli anfing zu regnen, drängten hunderte von Besuchern in den Innenbereich.