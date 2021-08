Ustermer Momo-Restaurant kommt nach Wetzikon

Nachdem das «El Primero» im letzten Jahr seine Türen schliessen musste, kehrt an der Bahnhofstrasse 198 in Wetzikon diese Woche wieder kulinarisches Leben ein. Doch statt spanischen Croquetas und Calamares stehen ab sofort Teigtaschen auf der Speisekarte. Denn mit dem «Zambale» zieht ein tibetanisches Restaurant in die Räumlichkeiten ein.