Krawall beim Bildungszentrum sorgt bei Anwohnenden für Aufregung

Hier ein umgekippter, zerbeulter Tisch, da eine leere Bierdose und eine Lache von Bier direkt daneben. Glasscherben liegen verteilt in der Wiese - Diese Szene zeichnete sich am Samstagmorgen, siebter August vor dem Bildungszentrum Uster ab. Laut einem Anwohner des Zellweger Parks, der direkt neben dem Bildungszentrum liegt, verwandle sich der Unterstand des Bildungszentrums an Wochenenden regelmässig zu einem Schauplatz für Saufgelage.