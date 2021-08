Der Wettbewerb kostet 103‘000 Franken mehr

Der Kredit für die Durchführung des Projektwettbewerbs zum Bau von Alterswohnungen auf dem Luppmenareal in Höhe von 245‘000 Franken ist seit März 2020 bewilligt. Wie sich in der Planungsphase gezeigt hat, reicht dieser für die Durchführung des Wettbewerbs nicht aus. Mittlerweile befindet sich das Verfahren in der Abschlussphase. Für den Projektwettbewerb qualifizierten sich acht Planungsteams für die Teilnahme. Das eingesetzte Preisgericht hatte Ende Februar die Auswahl aus 68 Bewerbungen getroffen. Nun steht Ende August die Jurierung der Projektvorschläge bevor.