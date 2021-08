Amerikanische 50-er-Jahre – damit lockt das TCS-Autokino

Es verhält sich ähnlich wie mit den Fotoautomaten: Ohne die Hollywood-Szenen, die einem dazu in den Sinn kommen, wären derartige Orte wohl nur halb so beliebt. Zu diesen gehört auch das Autokino des TCS, eine amerikanische Tradition der 50-er und 60-er-Jahre. Jenes wird vom 17. August bis zum 5. September in Hinwil stattfinden.