3G-Parties im Pirates Hinwil

Lange hatte sich das Pirates Hinwil als zertifikatsfreie Zone gefeiert. Weil der Gastrobetrieb über eine grosse Aussenterasse verfügt, waren Parties unter freiem Himmel auch ohne Covid-Zertifikat möglich.

«Wir haben viele Besucher, die sich nicht impfen lassen wollen und denen dies entgegenkommt», sagt Pirates-Mitinhaber Andy Gröbli, der selbst seit längerer Zeit geimpft ist. Doch nun ist damit Schluss. Nachdem es an einer Feier an einem Samstag Ende Juli anfing zu regnen, drängten hunderte von Besuchern in den Innenbereich.

«Die Behörden wurden auf uns aufmerksam», erzählt Gröbli. «Sie haben uns gesagt, dass dies so nicht durchführbar ist und dass wir so die Covid-Bestimmungen nicht einhalten.» Weil die Party draussen stattfand, kam es ausserdem zu Lärmklagen.

Riesiger Besucheransturm

Der Betrieb laufe seit der Widereröffnung Ende Juni auf Hochtouren. Für den Gastronomen nicht überraschend. Weil es in der Umgebung keine weiteren Veranstaltungen gibt und weder die Chilbi Wetzikon noch das Rock the Ring stattfinden, habe das Pirates kaum Konkurrenz. «Die Leute rennen uns die Bude ein. Das Bedürfnis, auszugehen, ist riesig.»

Nun hat das Pirates auf 3G-Parties umstellen müssen. «Es ist die bessere Lösung», findet Gröbli. «Der grosse Vorteil ist, dass es keine Covid-Restriktionen mehr gibt. Man muss weder Maske tragen, noch Abstände einhalten und kann sich auch im Innenbereich frei bewegen. Vergangenen Samstag feierten wir eine absolut legendäre Party mit 800 Leuten.»

Bändeli oder Test

Unter der Woche herrscht normaler Restaurantbetrieb. Die Zertifikate sind nur freitags und samstags ab 21 Uhr nötig. Wer sich schon vorher im Pirates aufhält, bei dem werde geprüft, ob er ein Zertifikat hat. «Wer geimpft, genesen oder getestet ist, bekommt ein Bändeli und kann drin bleiben. Ansonsten muss man kurz raus zum kostenlosen Testen.» Dies sei von allen Besuchern ohne Murren akzeptiert worden.