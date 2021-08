Verein will Schloss-Eisbahn wieder durchführen

Letztes Jahr musste die Schloss Eisbahn Grüningen ausfallen. Für dieses Jahr sind die Vorstandsmitglieder optimistisch und setzen alles daran, dass die diesjährige Saison stattfinden kann, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Erstmals startet die Saison schon am 20. November und soll bis zum 11. Februar 2022 dauern.

Albert Looser, der in der letzten Saison erfolgreich die Jurten-Bar geführt hat, wird 2021/22 der neue Gastgeber in der Schloss-Bar. Das Schloss-Eisbahn Team freue sich sehr darüber und auch, dass der bisherige Feuermeister Willi Baur als neues Vorstandsmitglied und stellvertretenden Betriebsleiter gewonnen werden konnte.

Auch diesen Winter sollen brennende Feuerschalen und dezent beleuchtete Bäume für eine romantische Atmosphäre in der vorweihnachtlichen Zeit sorgen. Weil nicht ganz klar sei, wie sich die Corona-Situation entwickeln wird, seien bis jetzt nur wenige Events auf der Schloss-Eisbahn geplant: Am 15. Januar 2022 wird die Band Finn’s Finale in der Schloss-Bar spielen und für den Silvester-Abend ist eine kleinere Show geplant, für alle die das neue Jahr auf der Schloss-Eisbahn einläuten möchten.

Der Verzicht auf eine Schloss-Eisbahn Saison 2020/21 habe sich als richtig erwiesen, sei aber nicht leicht gefallen, schreibt der Verein rückblickend. «Die leuchtenden Augen der Kinder, das Klicken der Eisstöcke, die brennenden Feuerschalen und der Geruch von Fondue und Raclette haben gefehlt», formuliert es Vereinspräsident Christoph Scharrenberg.