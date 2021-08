Krawall beim Bildungszentrum sorgt bei Anwohnenden für Aufregung

Hier ein umgekippter, zerbeulter Tisch, da eine leere Bierdose und eine Lache von Bier direkt daneben. Glasscherben liegen verteilt in der Wiese - Diese Szene zeichnete sich am Samstagmorgen, siebter August vor dem Bildungszentrum Uster ab. Laut einem Anwohner des Zellweger Parks, der direkt neben dem Bildungszentrum liegt, verwandle sich der Unterstand des Bildungszentrums an Wochenenden regelmässig zu einem Schauplatz für Saufgelage.

Von solchen Vorfällen berichtet auch der Hausmeister des Bildungszentrums, Karl Horat. Seit der Eröffnung des Bildungszentrums an der Krämerackerstrasse vor drei Jahren sei das Hausdienst-Team regelmässig mit Aufräumarbeiten von den Feiern beschäftigt. «Am Montagmorgen mussten wir mehrere Stunden den Unterstand aufräumen», sagt Horat. Der Boden sei völlig verdreckt und mit einer klebrigen Schicht Alkohol bedeckt gewesen.

«Am Montagmorgen sieht es hier regelmässig aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen»



Karl Horat, Hausmeister Bildungszentrum Uster

Dies Problem häufe sich erst seit der Eröffnung des Neubaus im 2018. «Ich arbeite nun seit 35 Jahren an diesem Standort als Hausmeister.» So schlimm wie in den letzten drei Jahren sei es noch nie gewesen. «Am Montagmorgen sieht es hier regelmässig aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.»

Ertappt beim Randalieren

Horat erkläre sich die Zuspitzung der Situation durch den neuen überdachten Platz mit Tischen und Stühlen, der sich vor dem grossen Eingang des BZU befinde. «Die Jugendlichen haben mit dem Eingangsbereich einen geschützten Ort, an dem sie sich austoben können», sagt Horat.

Warum sich der Hausmeister so sicher ist, dass es sich bei den Unruhestiftenden um Jugendliche handle, liegt an einem Überwachungsvideo. «Ziemlich schnell nach der Eröffnung des Neubaus konnten wir ein paar jugendliche Randalierer und Randaliererinnen dank der installierten Überwachungskamera ertappen.» Das BZU habe sich an die Stadtpolizei gewendet und die Störenfriede seien wegen Unruhestiftung angezeigt worden, so Horat.

Eingeschüchterte Anwohnerin

Auch ein Anwohner des Zellweger Parks, Andreas Mäder, habe sich schon an die Stadtpolizei gewendet – jedoch ohne Erfolg. «Als ich wegen Lärmbelästigung bei der Stadtpolizei und auch der Kantonspolizei anrief, wollten diese nicht reagieren.» Laut Mäder sei es jedoch notwendig, dass etwas unternommen werde, denn die Vorfälle häuften sich. «Letztes Wochenende spielte sich schon wieder eine ähnliche Szene ab.»

Auf Facebook teilte Mäder am Samstag 7. August die neusten Bilder vom verwüsteten Unterstand. «Auf ca. 100 Meter alles Glasscherben. Mensch und Tier sind hier möglichen Verletzungen ausgesetzt», postet der Ustermer zu den Bildern. Weiter sagt Mäder, dass sich seine Frau am Abend nicht mehr raus wage, wenn die Situation beim BZU eskaliert – weil die Leute Krach machten und rumbrüllten.