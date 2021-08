Illnau-Effretiker SP-Gemeinderat fordert Tagesschulen für Stadt

In einigen urbanen Regionen des Kantons ist sie bereits Realität: Die Schule, an der Kinder nicht nur unterrichtet, sondern auch betreut und verpflegt werden. Das sogenannte Tagesschul-Modell ist bereits in Zürich, Uster und Wallisellen eingeführt. Nun werden auch in Illnau-Effretikon Forderungen laut.

SP-Gemeinderat Felix Tuchschmid hat mit Unterstützung der ganzen Fraktion beim Grossen Gemeinderat ein Postulat zum Thema eingereicht. «Die Einführung einer Tagesschule wäre aufgrund wachsender Schülerzahlen und fortschreitender Urbanisierung auch in Illnau-Effretikon zeitgemäss», so die Begründung des Gemeinderates, der die schulergänzende Betreuung verbessern und so berufstätige Eltern entlasten will.

So verfügten nicht alle Familien über die finanziellen Mittel, um sich eine private Betreuung zu Randzeiten – etwa früh morgens vor Schulbeginn oder mittags und abends – zu organisieren. «Die in Einzelfällen gewährleistete Betreuung ist teurer, als wenn die Stadt die Kosten für die Tagesschule auf eine breite Bevölkerung verteilen kann.» Es sei jedoch klar, so Tuchschmid, dass die Teilnahme an der Tagesschule freiwillig sein müsste. Dies gebe auch der Kanton so vor.

Uster baut aus

Ein solches Modell kennt die Stadt Uster bereits seit 2015. Erst im Frühling bewilligte der Ustermer Gemeinderat zudem weitere Gelder für den Ausbau des Angebots. Bis 2030 sollen nun drei weitere Tagesschulen aufgebaut werden. Die Primarschulpflege begründete ihren Antrag unter anderem damit, dass bereits heute deutlich mehr Kinder angemeldet würden, als man berücksichtigen könne.

Doch besteht in Illnau-Effretikon überhaupt ein Bedürfnis nach intensiveren Betreuungsstrukturen? Aktuelle Zahlen der Stadt zeigen immerhin, dass die Nachfrage nach den Mittagstischen steigt. Erst kürzlich setzte sich zudem ein Effretiker Familienvater für eine bessere Frühbetreuung von Schulkindern ein. Er wollte mit einer Sammeleingabe aufzeigen, dass auf Gemeindeboden genügend Eltern an einer Frühbetreuung interessiert wären. Die Stadt hatte ein solches Angebot für Schulkinder zuletzt wieder eingestellt, nachdem die Nachfrage gesunken war.

Ist Illnau-Effretikon familienfreundlich?

Die Zeiten hätten sich jedoch geändert, ist Tuchschmid überzeugt. «Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird je länger je wichtiger.» Solange die Stadt kein explizites Angebot schaffe, lasse sich zudem schwer nachvollziehen, wie viele Personen es nutzen würden. «Viele organisieren sich selbst, das heisst aber nicht, dass sie nicht doch froh um bessere Betreuungsleistungen wären.»

Silke Stein, Präsidentin des Kyburger Familienvereins teilt diese Einschätzung. «Betreuung zu Randzeiten ist meines Erachtens für eine familienfreundliche Stadt und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie unabdingbar.»

Unfaire Kostenabwälzung

Doch rechtfertigt der Wunsch nach stärkerer Betreuung zu Randzeitung die Einführung einer Tagesschule? Ja, findet Tuchschmid. Unabhängig von den organisatorischen Vorteilen, die sich für Familien im Einzelnen ergeben würden, nennt er gesellschaftliche Argumente: So gehe es auch um berufliche Gleichstellung von Frauen und es gehe ebenso um die Bekämpfung von sozialen Unterschieden. «In einer Tagesschule ist die angemessene Betreuung, Erziehung und Förderung ausserhalb des obligatorischen Schulunterrichts durch spezielle Fachpersonen gesichert.» Davon würden insbesondere leistungsschwächere Kinder und solche aus bildungsferneren Haushalten profitieren.

Dass tagesschulbetreute Kinder Vorteile gegenüber anderen Schülerinnen und Schüler haben, bestreitet SVP-Gemeinderat René Truninger. «Die Erwartungen in Bezug auf Tagesschulen sind zu hoch.» Seine Befürchtung: dass es zwischen Eltern und ihren Kindern zu immer weniger Berührungspunkten kommen könnte, wenn die ganze Betreuung extern organisiert werden würde.

Ausserdem sei die Einrichtung auch eine Kostenfrage: «Zahlen darf das dann die Allgemeinheit, das wäre nicht fair.» Dennoch ist der SVP-Gemeinderat der Meinung, dass ein Grundangebot für schulergänzende Betreuung durch die Stadt gewährleistet sein sollte.

Eine Frage der Zeit

Für Tuchschmid ist klar, dass das Modell Tagesschule Zukunft hat – auch in Illnau-Effretikon. «Das kommt sowieso, es ist nur eine Frage des Zeitpunkts.» In diesem Sinne würde sich auch ein erster Testbetrieb in einer bestehenden Schule anbieten. Tuchschmid denkt etwa an die Schule Eselriet, die sich derzeit sowieso in Umbau befinde.

Noch ist die Idee der Tagesschule aber vor allem Zukunftsmusik. Tuchschmids Postulat muss für eine Prüfung durch den Stadtrat erst eine Mehrheit im Grossen Gemeinderat finden.

Betreuung auch in Hinwil erweitern



Auch in Hinwil setzt sich die «IG Kinderbetreuung Schule Hinwil» seit längerer Zeit für eine Frühbetreuung ab sieben Uhr an Schultagen, sowie eine Betreuung während sieben von 13 Schulferienwochen ein. Bis anhin zögerte die Schulpflege, doch hat sie nach den Frühlingsferien eine Bedarfs- und Zufriedenheitsumfrage zu den Tagesstrukturen gestartet. Diese sollte demnächst ausgewertet und analysiert sein. Unabhängig von den Resultaten der Umfrage, die eine Rücklaufquote von 36 Prozent aufwies, wünscht sich die Interessengemeinschaft aber einen dreijährigen Pilotversuch. «Wir werden sicher dranbleiben. Und falls nach der Auswertung der Umfrage nichts passiert, werden wir uns weitere Schritte überlegen», sagt IG-Mitglied Franziska Hagen.