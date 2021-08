«Es wurden viele Tiere online aus dem Ausland bestellt»

Spannend. Fordernd. Lehrreich. So beschreibt Susy Utzinger von der gleichnamigen Stiftung ihr vergangenes Jahr. Seit über 20 Jahren setzt sie sich für das Wohl der Tiere in der Schweiz und im Ausland ein. Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) aus Kollbrunn betreibt unter anderem Tierwaisenhospitäler in Rumänien, Ägypten und Peru. Dort wurden im letzten Jahr 9922 Tiere behandelt.