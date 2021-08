Was Usters Labyrinth mit Feministischer Theologie zu tun hat

So unscheinbar der Grasschnitt, so spannend seine Geschichte. Die Rede ist vom «Labyrinth» bei der Villa am Aabach. Erstmal muss man sagen, dass es sich dabei nicht um ein Labyrinth im Sinne eines Irrgartens handelt, sondern um ein «Wiesenlabyrinth», dessen Weg in die Mitte und wieder hinaus führt.