Wetziker Impfzentrum ist Geschichte

Die Impfstrassen in der Eishalle Wetzikon, dort, wo am letzten Impftag noch 1'000 Impfwillige ihren Piks erhalten haben - die letzte Spritze wurde am Freitagabend um 17.08 Uhr gesetzt -, sind am Montag menschenleer, mit Ausnahme einiger Techniker und Arbeiter.

Sie demontieren das Inventar, das seit Anfang April die Corona-Impfung für das Zürcher Oberland möglich gemacht hat. Am Spitzentag wurden in Wetzikon 1'680 Corona-Impfungen verabreicht. Bald werden die 350 Laufmeter mobiler Wände aus der Halle entfernt sein, um wieder dem Eishockey Platz zu machen.

Matthias Pfammatter, Leiter des Wetziker Impfzentrums, zieht eine positive Bilanz: «Wir waren grundsätzlich immer sehr zufrieden damit, wie wir das Zentrum konzipiert haben.» Das System aus Impfstrassen habe sich bewährt. «Das könnte eins zu eins wieder übernommen werden, wenn es nötig sein sollte.»

«Das sind ausnahmslos fantastische Frauen und Männer»

Besonders zufrieden ist Pfammatter mit den insgesamt 120 Personen, die sich im Impfzentrum engagiert haben. «Das sind ausnahmslos fantastische Frauen und Männer.» Bei der Planung im Februar hätte es noch viele Unsicherheiten gegeben, so sei unklar gewesen, ob genügend Personal gefunden werden könnte. «Wir wurden sehr positiv überrascht, nicht nur von der Menge der Bewerbenden, sondern auch deren Motivation», so Pfammatter.

Nebst dem Wetziker Impfzentrum schliesst der Kanton bis spätestens Ende September auch die Zentren Dietikon, Horgen, Messe Zürich, Triemli, Meilen, Affoltern und Bülach.

Grund für die Kapazitätsreduktion ist der Impfrückgang. Das aufgebaute System ist auf bis zu 30'000 Impfungen pro Tag ausgelegt, was mittlerweile zu viel ist.