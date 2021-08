In Wetzikon kam es am späteren Freitagnachmittag zu einer Störung in der Stromversorgung des Leitsystems. Dieses steuert unter anderem auch die Strassenbeleuchtung, die dadurch bis um etwa 21 Uhr ausser Betrieb war. Danach konnte der Stromunterbruch behoben werden, wie die Stadtwerke Wetzikon auf Anfrage bestätigen.