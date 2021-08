Gastrobetrieb will mit einem Kübelsack pro Monat auskommen

Das Gleis 11 steht vor einem Imagewechsel. Ab Mitte August wird aus dem Café ein Bistro, das lokal produzierte Speisen anbietet und dabei so wenig Abfall wie möglich produzieren will. Was in englischsprachigen Breitengraden als «Zero», respektive «Low Waste» bekannt ist, soll sich nun also auch in Illnau-Effretikon etablieren.

«Unser Ziel ist es, pro Monat mit nur einem 35 Liter Abfallsack auszukommen», sagt die neue Geschäftsführerin Noa Schärz. Die Tochter von Gabriela Schärz, die das Gleis 11 seit 2011 betreibt, hat ein Jahr lang in London gelebt und in einem Restaurant gearbeitet, dass im Bereich Zero Waste als Pionierbetrieb gilt.

«Von dieser Philosophie wollte ich etwas für das neue Gleis 11 mitnehmen», so Schärz, die das Café gemeinsam mit ihrer Mutter und zwei Freundinnen, Annina Rauber und Laura Walker, führen wird.

Recycling beliebt machen

Zum neuen Konzept der vier Frauen gehört indes nicht nur die revidierte Abfallpolitik im eigenen Haus, sondern auch der umsichtige Umgang mit Take-Away-Geschirr. Um keine Wegwerfartikel in Umlauf zu bringen, werde Mehrweg-Tupperware von Recircle verwendet. «Auf das Geschirr zahlen die Gäste Depot. Zurückbringen können sie es bei uns oder aber bei anderen Restaurants, die Recircle-Kunden sind.»

«Als Teenagerin dachte ich immer, dass ich Fussballprofi werde.»

Noa Schärz

Ändern wird sich im Lokal zudem das Gastro-Angebot. Lange wurde im Gleis 11 vor allem Café konsumiert, doch künftig dürften in dem Lokal auch selbst produzierte Speisen über die Ladentheke gehen.

Kleine Karte

Aufgrund der Infrastruktur im Café kann Geschäftsführerin und Köchen Noa Schärz bislang jedoch nur eine kleine Karte anbieten. Denn das Lokal verfügt über keine eigentliche Küche. «Wir konzentrieren uns deshalb auf Gebäck, Sandwiches und Crêpes», sagt die 21-Jährige. Als Köchin – gelernt hat sie bei Rössli-Wirt René Kaufmann – will Schärz dafür jeden Bestandteil selbst herstellen, von Saucen bis hin zur Butter. Um den aktuellen Trend hin zu regionaleren Produkten zu komplettieren, würden im Gleis 11 zudem nur biologische Lebensmittel lokaler Herkunft verwendet, wie Schärz versichert.

«Konkurrenzieren werden wir uns wohl schon ein bisschen, da unser Café Brunch anbietet.»

Noa Schärz

Doch trotz aller lokalen Verankerung: Wie sich das neue Image des Gleis 11 in Illnau etablieren wird, vermag die Geschäftsführerin noch nicht abzuschätzen. So sei zwar die Lage gleich beim Bahnhof zentral, doch: «Ob auch Leute aus der Stadt den Weg zu uns finden, wird sich zeigen müssen.»

Konkurrenz beim Bahnhof

Ausserdem befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Gleis 11 mit der Bäckerei Vuaillat ein weiterer Verkaufsstandort für Gebäck und Brot. Schärz: «Konkurrenzieren werden wir uns wohl schon ein bisschen, da unser Café Brunch anbietet.»

Offizielle Eröffnung feiert das Café am 15. August. Bis dann ruht die neue Vierer-Truppe in der Sommerpause. Für Noa Schärz eine willkommene Gelegenheit, in ihrem neuen Leben anzukommen. «Dass ich einmal selbst ein Lokal führe, hätte ich nicht gedacht», sagt die junge Unternehmerin.

Fussball und Küche

Lange war Schärz Stammspielerin im 1. Frauenteam des Grasshopper Clubs Zürich. Ihr Fussballtalent brachte ihr 2019 unter anderem den Jugendförderpreis der Stadt Illnau-Effretikon ein. «Als Teenagerin dachte ich immer, dass ich Fussballprofi werde.»

Doch dann legte Schärz eine Pause ein und arbeitete in London und Kopenhagen als Köchin. «Jetzt bin ich voller Tatendrang für unser gemeinsames Projekt», sagt sie in Hinblick auf die Neueröffnung des Gleis 11. Dieses würden sie alle als ein gemütliches Lokal mit unkomplizierter Atmosphäre betreiben wollen. «Hier soll man sich in lockerer Atmosphäre duzen und gemeinsam eine gemütliche Zeit verbringen.»

Die Neueröffnung ist am 15. August, ab 12 Uhr. Ab 18 Uhr spielt die Band Fine Taste vor dem Café.