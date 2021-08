Der Verein Schwiizer Füchs aus Rüti verpasst kein Spiel des SC Freiburg

In der Frühe aufstehen, das Fussballtrikot anziehen und mit dem Car an das Fussballspiel seiner Lieblingsmannschaft fahren – so macht das Patrick Gerwer zusammen mit seiner Familie und anderen Mitgliedern seines Vereins während der Saison der Fussball-Bundesliga.

Der Rütner hat die erste Schweizer Fangemeinschaft des deutschen Fussballclubs Sportclub Freiburg (SCF) gegründet. Die Mitglieder des Vereins Schwiizer Füchs, wie sie allgemein bekannt sind, feiern ihr fünfjähriges Bestehen.