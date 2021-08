Was machen die Oberländer im verregneten Sommer?

Filme schauen oder ins Museum gehen statt Badi in der Badi liegen und die Sonne geniessen. Dieser Sommer ist nicht gerade, was man sich von ihm erhofft hat. Doch die Oberländerinnen und Oberländer lassen sich davon die Laune nicht verderben. «Man muss einfach trotzdem glücklich sein», meint Barbara Marti aus Rapperswil schlicht. «Auch wenn es regnet.»

Die Badi vermissen in den Sommerferien jedoch die Kinder ganz besonders. So zum Beispiel James Lim. Doch zum Glück gibt es auch die verschiedensten Aktivitäten in Innenräumen. Von denen machen die Oberländer momentan regen Gebrauch. Welches Alternativprogramm sie sich genau haben einfallen lassen, sehen Sie im Video.