Im Spital Uster sind die Fallkosten am stärksten gestiegen

Die Kosten in den Zürcher Spitälern sind 2020 coronabedingt um 3,1 Prozent gestiegen – obwohl 4 Prozent weniger stationäre Fälle behandelt wurden. Der Schnitt der Kosten pro Fall lag bei 10‘282 Franken. Das Wachstum lag an den teuren Schutzmassnahmen für Patientinnen und Patienten und daran, dass die Fixkosten der Spitäler auf weniger Fälle verteilt werden mussten, wie die kantonale Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.