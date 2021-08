Freitag gibt es die letzte Chance auf eine Impfung

Nach rund vier Monaten werden am morgigen Freitag, dem 6. August, im COVID-19-Impfzentrum Wetzikon die letzten Impfungen verabreicht, teilt die Stadt Wetzikon in einer Medienmitteilung mit. Es ist der letzte Tag, an dem die Bevölkerung noch die Möglichkeit für Walk-In-Impfungen ohne Terminvereinbarung hat.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich entschied bereits Mitte Juli 2021, die Anzahl der COVID-19- Impfzentren im Kanton zu reduzieren. Über 86'000 COVID-Impfungen wurden seit Anfang April 2021 im COVID-19-Impfzentrum Wetzikon an insgesamt 64 Impftagen verabreicht.