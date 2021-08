Exodus bei Maurmer Schulpflege

Die Kritik ebbte aber unter Stephan Oehen nicht wirklich ab, sondern hielt weiter an. Die Vorwürfe blieben ähnlich. Nun verkündet die Lokalzeitung Maurmer Post, dass neben Oehen vier weitere Mitglieder der Schulpflege nicht mehr antreten werden.

Namentlich hören Cornelia Caflisch (FDP), Claudia Bodmer (CVP), Johanna Soyer (parteilos) und Martin Roduner (SVP) auf. Nur Letzterer war länger als eine Amtszeit in der Schulpflege tätig. Von den im 2018 neu gewählten , tritt nur Rob Labruyère (parteilos) noch einmal an.

Beruf als Begründung

Genau wie Präsident Stephan Oehen, bestreiten auch die nicht mehr antretenden Schulpflegemitglieder einen Zusammenhang zwischen ihrem Rückzug und den anhaltenden Vorwürfen. Alle nannten sie berufliche und private Engagements und eine zu hohe zeitliche Einbindung als Grund.

So sagt Cornelia Caflisch: «Mit Herr Oehen oder der Kritik hat das gar nichts zu tun. Ich habe mich entschieden, wieder mehr zu arbeiten und mit einer Kaderposition ist dieses Milizamt schwer zu vereinen.» Ähnlich klingt es bei ihrer Kollegin Claudia Bodmer.

Kritik gehört dazu

Zur Frage nach der Kritik schreibt diese: «Wir haben uns intensiv mit den Fragen auseinandergesetzt und in den Antworten transparent dargelegt, wo wir Massnahmen ergriffen haben. Diese Arbeit zeigte uns, wie viel wir in den drei Jahren bereits erreicht haben und auch, dass es noch einiges einiges anzupacken gilt.»

«Bei einer Kandidatur für die Schulpflege muss man sich bewusst sein, dass man sich auch in einen mehr oder weniger starken Wind der Kritik stellt.» Martin Roduner, Schulpflege Maur

Martin Roduner hat ebenfalls schriftlich Auskunft gegeben. Er sagt: «Bei einer Kandidatur für die Schulpflege muss man sich bewusst sein, dass man nicht nur Verantwortung und Aufgaben übernimmt, sondern sich auch in einen mehr oder weniger starken Wind der Kritik stellt. Ich motiviere alle, die etwas verändern möchten, eine eigene Kandidatur in Betracht zu ziehen.»

Milizsystem infrage gestellt

Alle abtretenden Schulpfleger nennen in ihrer Begründung die hohe zeitliche Belastung, die das Amt mit sich bringt. Cornelia Caflisch wird noch etwas deutlicher: «Andere Kantone setzen in dem Bereich auf eine Professionalisierung. Das müsste man vielleicht auch im Kanton Zürich mal überlegen.»

«Wenn alle nach vier Jahren wieder gehen, ist das kein guter Zustand.» Rob Labruyère, Schulpflege Maur

Rob Labruyère will also als einziger im Amt bleiben. «Ich arbeite 60 Prozent und daher ist es mir möglich, den zeitlichen Aufwand zu stemmen.» Er verstehe die abtretenden Mitglieder, sagt aber, dass man in der nächsten Legislatur daran arbeiten müsse, eine bessere Balance zu finden, damit die Fluktuation nicht so hoch bleibe. «Wenn alle nach vier Jahren wieder gehen, ist das kein guter Zustand.» Ob er sich für den frei werdenden Sitz des Schulpräsidiums bewerben will, lässt Labruyère noch offen.