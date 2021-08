Vergnügen hoch zehn

Manchmal ist die Freizeitplanung ganz schön anstrengend und zeitintensiv. Man möchte etwas unternehmen, hat aber entweder ganz viele Ideen oder überhaupt keinen Plan. Hier kommt die ZVV-Freizeit-App ins Spiel! Statt krampfhaft über einzelnen Ideen zu brüten, dreht man in der App ganz einfach am grossen Glücksrad. Dieses schlägt zehn unterschiedliche Arten von «Vergnügen» vor. Sagt der Wetterbericht ein Hoch voraus, schaut man sich die «nassen Vergnügen» an. Wer sich für die Tierwelt interessiert, dreht das Rad zu den «tierischen Vergnügen». Und Unentschlossene? Sie setzen das Glücksrad einfach fest in Schwung und lassen sich überraschen, in welche zufällige Kategorie der Zeiger springt. So geht Ausflugsplanung heute!

Der Link «Vergnügen mit Gutschein» führt zu jenen Ausflügen, die bei Anreise mit dem öV mit Vergünstigungen punkten. Darunter finden sich ermässigte oder kostenlose Eintritte, ein Gratis-Dessert in einem Gastrobetrieb oder eine geschenkte Publikation in einem Museum.

So unterschiedlich die rund 100 Ausflugsziele in der ZVV-Freizeit-App sind, eines haben sie gemeinsam: Sie bieten viel Abwechslung zum Alltag und sind problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Inspiration bieten die nachfolgenden fünf Ideen.

Für Fernweher: Flughafen Zürich

Wen das Fernweh packt, plant einen Ausflug zum Flughafen Zürich. «Luftige Vergnügen» bietet zum Beispiel die Zuschauerterrasse B. Einzigartig ist, dass man sich mitten im Fluggeschehen aufhalten darf: Hier landen Flugzeuge, dort starten Helikopter, da drüben manövrieren die Mitarbeitenden der Flugabfertigung. Spezielle Ferngläser liefern Hintergrundinformationen zu Standorten, Gebäuden und Flugzeugen. Eine besondere Attraktion für Kinder ist der «Mini-Airport», ein aussergewöhnlicher Spielplatz. Er bietet neben Rutschbahnen und Schaukeln auch ein Flugzeug und einen Kontrollturm zum Entdecken. Wer sich den Flugbetrieb noch näher ansehen möchte, nimmt am Mittwoch, Samstag oder Sonntag an einer Bus-Rundfahrt oder an einer Führung teil. Je nach Tour liegt der Schwerpunkt beispielsweise auf der Flugzeugtechnik, der Fracht oder auf den Rettungsorganisationen am Flughafen.

Anreise: Mit der S2, S16, S24, dem IR/IC oder dem Tram 10 oder 12 bis Zürich Flughafen.