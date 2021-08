Drei von vier Spitalangestellten im Kanton Zürich sind geimpft

Der Verband der Zürcher Krankenhäuser (VZK) geht davon aus, dass die Zürcher Spitäler "zu den sichersten Orten gehören", wie er am Dienstag mitteilte. Die Datenerhebung, die vom 1. Juli stammt, basiert auf den Impfungen direkt in den Spitälern oder in den dazugehörigen Impfzentren.

Jene Mitarbeitenden, die sich ausserhalb dieser Möglichkeiten impfen liessen, wurden nicht erfasst. Man könne also davon ausgehen, dass die Impfquote sogar noch höher sei, so der VZK.