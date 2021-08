Aus dem Weisslinger Volg wird bald ein Prima-Laden

Alles neu und trotzdem bleibt vieles beim Alten. Der grosse Dorfladen «Wisliger Märt» an der Dorfstrasse in Weisslingen verkaufte seine Produkte bisher unter der Volg-Marke. Nun kommt ein neues Schild an die Tür. Die Betreiber trennen sich vom Label Volg und wechseln zu Prima, die allerdings ebenfalls zur Volg-Gruppe gehört.