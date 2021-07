Was bleibt nach den Reden?

Am 1. August reden sie wieder, die Politikerinnen und Politiker. Sie rufen die Schönheiten und Stärken unseres Landes in Erinnerung. Der Begriff Heimat wird überstrapaziert. Sicher wird auch der Klimawandel viel Raum einnehmen bei den Festrednerinnen und -rednern. Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Doris Fiala, die in Turbenthal über Cybersecurity sprechen wird. Irgendwie stört ein solches Thema das traute Zusammensein.