Musikalische und artistische Höhenflüge unter dem Chapiteau

Standing Ovations. Normalerweise ist sie der verdiente Lohn der Artistinnen und Artisten zum Schluss einer jeden Show des Circus Knie. Doch was ist seit Corona schon normal. Das scheint sich auch das Premierenpublikum am Donnerstagabend in Rapperswil gedacht zu haben. Bereits nach der ersten Nummer gibt es für die über 2000 Zuschauer kein Halten mehr. Der Grund: die waghalsigen Stunts der Motorrad-Flugshow Mad Flying Bikes.