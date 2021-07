Inline-Hockeyaner kämpfen in Effretikon um den Junioren-Europameistertitel

Seit letztem Donnerstag herrscht in der Eishalle des Sportzentrums Effretikon reger Betrieb. An der Europameisterschaft im Inlinehockey treten die besten U16- und U18-Teams gegeneinander an.

Wie es der Name schon sagt, wird diese Sportart auf Inlineskates gespielt. «Sie hat viele Ähnlichkeiten mit dem Eishockey», erklärt Roger Knuchel, der Verbandspräsident von Inline Hockey Schweiz. Gewisse Regeln seien jedoch anders. So gebe es zum Beispiel kein Offside.