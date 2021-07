Nach Storchenrettung werden Vorwürfe laut

Am Montag vor einer Woche hielt in Uster ein Storch viele Passanten und einige Organisationen auf Trab. Zwei Frauen entdeckten den flugunfähigen Storch am jenem Nachmittag an der Braschlergasse in Bahnhofsnähe und forderten Hilfe an. Der Jagdaufseher Richi Burri von der Jagdgesellschaft Oberuster rückte schliesslich aus und konnte den Jungstorch mithilfe einer menschlichen Barriere einfangen und zur Auffangstation Berg am Irchel bringen.