Fuchs holt sich fast 40 Hühner vom selben Hof

Alles Rennen war umsonst. Die Nachbarin hatte am Montagabend gegen neun Uhr sofort Alarm geschlagen, nachdem sie einem Fuchs begegnet war, der ein Huhn in der Schnauze trug. Doch als Marcel Kunz von seiner Wohnung zum Bauernhof seines Bruders an der Zürichstrasse in Hinwil stürmte, um den pelzigen Räuber in die Flucht zu schlagen, war es schon zu spät: «Leider konnten wir nichts mehr machen, um die Hühner zu retten. Sogar die Eier hat er gefressen», sagt er.

13 Hühner holte sich der Fuchs an jenem Abend direkt ab Hof, obwohl sie durch einen Zaun geschützt waren. Überall verstreut lagen sie da: Im Freigehege, im Hühnerstall und darunter. «Zwei waren noch über die Strasse geflüchtet», sagt Kunz. In der Folge hätte die ganze Familie nach ihnen gesucht, allerdings ohne Erfolg. «Am nächsten Morgen kam ein Nachbar zu uns, der in einem Mehrfamilienhaus nebenan wohnt. Er sagte, dass er auf seinem Sitzplatz ein totes Huhn gefunden habe.»

Geblieben sind der Familie nur gerade die beiden Hähne, die sich nicht draussen aufgehalten hatten.

«Wenn es eindunkelte, gingen die Hühner selbständig in den Stall, und mein Vater schloss das Türchen hinter ihnen.» Marcel Kunz, Sohn der Besitzer

Dass der Fuchs sich in so stark bewohntes Gebiet traute, und das zu einer Uhrzeit, als es noch hell war, erstaunt Kunz.

«Normalerweise kommt er doch später in der Nacht», sagt er. Man habe die Hühner immer draussen im Gehege herumlaufen lassen, damit sie es gut hätten. «Wenn es eindunkelte, gingen sie selbständig in den Stall, und mein Vater schloss das Türchen hinter ihnen», sagt der 52-Jährige.

Die Hühner früher ins Häuschen zu bringen, habe man immer mal wieder versucht. Aber das sei nicht gegangen. «Die bringt man um acht Uhr nicht einfach so rein.»

Durchs Loch im Stallboden

Gehört hatten die Hühner seinen Eltern. Diese hätten seit über 50 Jahren nicht nur ein paar Mutterkühe gehalten, sondern immer auch Hühner. Und immer hätten sie den Plausch an ihnen gehabt, wie Kunz sagt. Mit acht Zuchthühnern sei die Mutter jeweils an Ausstellungen gegangen.

Der Verlust schmerze die ganze Familie, sagt Kunz, der mit seinen Brüdern gerade die 1.-Augustfeier im Dorf organisiert. Zumal der Fuchs bereits zum zweiten Mal innert kurzer Zeit zugeschlagen hat: Im April drückte er sich durch ein Loch im Holzboden des Stalls und holte sich 25 Hühner. «Anders als diesmal hatte er in jener Nacht genug Zeit, um alle rauszubringen. Am Morgen fanden wir nur noch einige von ihnen. Sie waren alle tot.» Verschont wurden nur die beiden Hähne, die in einem anderen Häuschen wohnen.

«Wenn die Hühner nicht gut genug geschützt sind, hat der Fuchs einen gedeckten Tisch.» Urs Philipp, kantonale Fischerei- und Jagdverwaltung

Nach dem Vorfall hätten sie das Loch im Holzboden, das bis dahin unentdeckt geblieben war, mit Platten geflickt – und sich nochmals fünf Hühner gekauft, die schon nach zwei Monaten sehr anhänglich waren. «Sie blieben jeweils stehen und liessen sich streicheln», sagt Kunz. Den zweiten Angriff haben aber auch sie nicht überlebt.

Gemäss Urs Philipp, dem Leiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung, kommt es immer wieder vor, dass Hühner vom Fuchs getötet oder geholt werden. Gerade im Frühling und Sommer, wenn die Fähe ihre Jungfüchse füttern muss, werde jede Gelegenheit wahrgenommen, um an Futter zu kommen.

Philipp sieht allerdings die Ursache von derartigen Vorkommnissen «in fast allen Fällen» im ungenügenden Schutz der Hühner vor dem Fuchs. «Mit einem sicheren, das heisst eben dichten Hühnerhaus und einer festen Einfriedung, die mindestens 1.80 Meter hoch ist und auch mindestens 20 Zentimeter in den Boden geht, sind die Hühner gut vor dem Fuchs geschützt», sagt er. «Wenn die Hühner nicht gut genug geschützt sind, hat der Fuchs einen gedeckten Tisch.»

Kunz hält von Philipps Aussage nicht viel. Und gibt an, dass auch sein Zaun 1.80 Meter hoch ist. Er überlegt sich derweil, einen Elektrozaun anzuschaffen, mit dem man für gewöhnlich Kühe schützt. Seine Eltern hat er dazu motiviert, sich doch nochmals neue Hühner zu kaufen. «Wir hatten immer gerne Hühner, wir waren uns all die Jahre gewohnt, dass sie da sind. Wir haben vor dem Haus auch immer Eier verkauft. Jetzt fehlt uns etwas ohne sie.»