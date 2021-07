«An den Shootings bist du der Star. Beim Casting nichts.»

Der Hinwiler Elia Berthoud startete in Mailand eine Modelkarriere. Heute fasst er in New York Fuss in der Musikwelt. Im Interview erklärt er, warum er die KZO verliess, um zu modeln und warum es sich surreal anfühlt, sich selber überlebensgross von einem Werbebildschirm am Times Square zu sehen.