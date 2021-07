Gemeinderat bewilligt Durchführung bis 2024 vorzeitig

Mit Beschluss vom 14. Januar 2020 bewilligte der Gemeinderat dem Verein Reeds Festival, in den Jahren 2021 bis 2023 am Seequai und auf den Festwiesen weiterhin das Reeds Festival durch zuführen. Nun habe der Reeds-Verein eine vorzeitige Verlängerung des Grundsatzentscheides für die Durchführung des Reeds Festivals bis 2025 beantragt, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung informiert.

«Für den Veranstalter ist es wichtig, Plansicherheit für mehrere Jahre zu erhalten», heisst es weiter. Dem Gesuch hat der Gemeinderat nun bis im Jahr 2024 entsprochen. Die jährlich zu erteilende, detaillierte Durchführungsbewilligung des Geschäftsfeldes Sicherheit bleibe jedoch vorbehalten.