Deshalb muss die Pfäffiker Schulhausstrasse saniert werden

Die Pfäffiker Schulhausstrasse soll ab Mitte August bis im April 2022 saniert werden. Dies teilt der Gemeinderat in einer Mitteilung mit. Besonders der Abschnitt Sonnen- bis Sonnengrundstrasse befinde sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Bereits in den vergangenen Jahren musste die Strasse im Bereich des Eingangstors mehrfach Instand gesetzt werden.

Im Jahr 2013 wurden zudem in diesem Abschnitt die Versorgungsleitungen durch die Gemeindewerke ersetzt. Nun soll der Oberbau der Schulhausstrasse saniert werden, wie es in der Mitteilung heisst. Nebst der gesamten Strassensanierung erfolgen eine Erneuerung der Strassenentwässerung sowie ein behindertengerechter Ausbau der beiden Bus-Haltekanten der Haltestelle Schulhausstrasse. Dazu hat der Gemeinderat einen Kredit von 620‘000 Franken bewilligt. Die Planungsarbeiten und die Bauleitung besorge das Ingenieurbüro Forster und Linsi AG. Die Tiefbauarbeiten seien der Gadola Bau AG, Nänikon, vergeben worden. Die Sanierung erfolgt in zwei Etappen.